Певица из Новосибирска Пелагея попала под украинские санкции

Украина внесла в черный список новосибирскую певицу Пелагею. Фото: Мария ЛЕНЦ

Украина внесла в черный список новосибирскую певицу Пелагею. Указ о введении санкций против культурных и политических деятелей из России подписал президент страны Владимир Зеленский.

В общей сложности под санкции попали 119 человек. Среди них – актер Дмитрий Дюжев, певец Филипп Киркоров, певица Полина Гагарина, юморист Евгений Петросян, телеведущий Леонид Якубович, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Согласно указу Зеленского, им запрещено въезжать в страну, приобретать какую-либо недвижимость и ценные бумаги на Украине. Более того, знаменитости лишаются ранее полученных госнаград.

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