Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на опасную снежную глыбу на крыше жилого дома

Снежная глыба может упасть в любой момент. Фото: АСТ-54

Жители Дзержинского района рассказали о том, что с крыши дома по адресу Доватора, 29 свисает снежная глыба. Велик риск, что она упадет кому-то на голову. Однако решать данную проблему никто не спешит.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как рассказал автор поста, местные жители неоднократно обращались в коммунальные службы.

− Все обращения в коммунальные службы остаются без внимания, − пожаловался интернет-пользователь.

В комментариях другие новосибирцы посоветовали обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber