Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на опасную снежную глыбу на крыше жилого дома

Снежная глыба может упасть в любой момент. Фото: АСТ-54
Жители Дзержинского района рассказали о том, что с крыши дома по адресу Доватора, 29 свисает снежная глыба. Велик риск, что она упадет кому-то на голову. Однако решать данную проблему никто не спешит.
Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как рассказал автор поста, местные жители неоднократно обращались в коммунальные службы.
− Все обращения в коммунальные службы остаются без внимания, − пожаловался интернет-пользователь.
В комментариях другие новосибирцы посоветовали обратиться в Государственную жилищную инспекцию региона.
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