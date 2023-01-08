Под Новосибирском столкнулись ассенизаторская машина и легковушка

В городе Купино произошло ДТП с участием ассенизаторской машины и иномарки. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В городе Купино Новосибирской области произошло ДТП с участием ассенизаторской машины и иномарки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Авария произошла в пятницу, 6 января. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Позже в Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали произошедшее. Они отметили, что оба водителя были трезвые.

Оказалось, что автомобиль марки Kia двигался по второстепенной дороге. Водитель легковушки должен был уступить дорогу ассенизаторской машине, но не сделал этого.

− Происшествие оформлено с материальным ущербом, − отметили в Госавтоинспекции.

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