«Весь ствол в жуках»: житель Новосибирска купил пихту с насекомыми

На пихте оказались полчища насекомых. Фото: Кирилл Васильев.

Житель Новосибирска пожаловался на пихту, которую купил в флористическом центре. Дерево украшало собой дом с 17 декабря, ничего не предвещало беды, но в начале января семья обнаружила в квартире полчища жуков.

— Мы начали искать, откуда они взялись, стали осматривать елку, а там весь ствол усыпан этими жуками. Написали жалобу в магазин, а нам ответили, что 14 дней прошло, товары надлежащего качества не подлежат возврату, деньги нам никто не вернет. И якобы это нормально — наличие живности в пихте, это разрешённые насекомые фитосанитарным контролем! — рассказал мужчина в группе «АСТ-54».

Сибиряк рассказал КП-Новосибирск, что купил пихту за 5200 рублей, и отметил, что столкнулся с таким впервые. 7 января он разрядил елку и написал жалобу в Россельхознадзор и Роспотребнадзор.

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