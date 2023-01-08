Теплый выходной: в Новосибирске обещают снегопад и оттепель до 0 градусов

В Новосибирске потеплеет, но будет и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в последний праздничный выходной порадует новосибирцев. 8 января синоптики обещают сильное потепление.

— Ночью температура повысится до -4...-6 градусов, днем — до 0...-2. Будет облачно с прояснениями, облачно с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, гололедные явления. На дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -3…-8, местами до -13. А вот днем прогнозируют потепление вплоть до +2 градусов.

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