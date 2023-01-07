В Новосибирской области незадачливый вор застрял в окне, пытаясь украсть у знакомого телевизор

Окно для вора оказалось слишком узкое - он застрял в нем на полпути к добыче.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
32-летний бездомный застрял в окне, пытаясь утащить у знакомого пенсионера телевизор. Курьезная кража случилась в городе Куйбышеве Новосибирской области.
— Вечером 6 января 60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что у него украли телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружили разбитое окно и сломанный замок. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Он сознался, что приметил телевизор, пока был в гостях у пенсионера, и решил совершить кражу, пока никого не будет дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Незадачливый вор разбил рукой окно, но пролезть в него не смог, застряв на пути к добыче. Тогда он сломал замок первым попавшимся под руку предметом и так пробрался в квартиру. Телевизор злоумышленник успел сбыть. Сейчас полицейские разыскивают похищенное, а в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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