В Новосибирской области незадачливый вор застрял в окне, пытаясь украсть у знакомого телевизор

Окно для вора оказалось слишком узкое - он застрял в нем на полпути к добыче. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

32-летний бездомный застрял в окне, пытаясь утащить у знакомого пенсионера телевизор. Курьезная кража случилась в городе Куйбышеве Новосибирской области.

— Вечером 6 января 60-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что у него украли телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружили разбитое окно и сломанный замок. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Он сознался, что приметил телевизор, пока был в гостях у пенсионера, и решил совершить кражу, пока никого не будет дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Незадачливый вор разбил рукой окно, но пролезть в него не смог, застряв на пути к добыче. Тогда он сломал замок первым попавшимся под руку предметом и так пробрался в квартиру. Телевизор злоумышленник успел сбыть. Сейчас полицейские разыскивают похищенное, а в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Кража».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер