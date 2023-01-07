Занесло в сугроб: автобус №12 и «ГАЗель» столкнулись в Новосибирске

В Ленинском районе дорогу автобус и «ГАЗель» не поделили дорогу. Фото: «АСТ-54».

7 января в Новосибирске на перекрестке улиц Титова и Крашенникова столкнулись автобус №12 и «ГАЗель». Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

— Из-за аварии ПАЗик вылетел на тротуар, а автобус — в сугроб, перегородив пешеходам дорогу, — сообщили в группе.

Информации о пострадавших не поступало. В ГИБДД также не сообщалось о данном ДТП.

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