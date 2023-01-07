Ледовое побоище: на матче подрались хоккеисты «Сибири» и «Динамо»

На матче подрались хоккеисты Хоккеисты «Сибири» и «Динамо». Фото: кадр из видео.

Рождественский матч между командами ХК «Сибири» и минским «Динамо» запомнился дракой соперников. Игроки обеих команд устроили потасовку на льду, которая попала на видео.

Ролик с побоищем выложили ХК «Сибирь» на своем Telegram-канале.

— Активное начало от «Сибири» — несколько голевых моментов! Но пока шайба не идет в ворота «Динамо»! И стычка на пятачке гостей! Обоюдное удаление за грубость, у нас это Чесалин, — написали на канале.

Несмотря на чрезмерную активность и грубость, новосибирцам удалось победить в этом матче со счетом 3:2.

Напомним, в конце декабря хоккеисты «Сибири» подрались с игроками из магнитогорского «Металлурга».

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