Грузовик, ехавший в Новосибирск, раздавил иномарку на трассе: в ДТП погибла женщина

Грузовик врезался в автомобиль, выехавший навстречу. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

Грузовик, державший свой путь из Екатеринбурга в Новосибирска, столкнулся с легковым автомобилем «Рено Лагуна». В аварии погибла 32-летняя пассажирка «Рено».

ДТП случилось 7 января в Свердловской области на 61 км трассы «Екатеринбург – Тюмень» около 8.25.

В аварии погибла женщина и пострадал мужчина. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

— 43-летний водитель «Рено» ехал из Тюмени, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво» в составе полуприцепа. Легковой автомобиль откинуло в кювет. Его 32-летняя пассажирка погибла, водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Водитель «Вольво» не пострадал. Водитель грузовика пояснил, что ехал в город Новосибирск. В момент аварии в прицепе было 17 тонн сборного груза, — сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России города Заречный.

ГИБДД выясняет остальные подробности аварии.

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