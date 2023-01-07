Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 января 2023 14:46

Грузовик, ехавший в Новосибирск, раздавил иномарку на трассе: в ДТП погибла женщина

В ДТП с грузовиком, ехавшим в Новосибирск, погибла 32-летняя женщина
Надежда РЫЖКИНА
Грузовик врезался в автомобиль, выехавший навстречу. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

Грузовик врезался в автомобиль, выехавший навстречу. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

Грузовик, державший свой путь из Екатеринбурга в Новосибирска, столкнулся с легковым автомобилем «Рено Лагуна». В аварии погибла 32-летняя пассажирка «Рено».

ДТП случилось 7 января в Свердловской области на 61 км трассы «Екатеринбург – Тюмень» около 8.25.

В аварии погибла женщина и пострадал мужчина. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

В аварии погибла женщина и пострадал мужчина. Фото: Госавтоинспекция МО МВД России города Заречный.

— 43-летний водитель «Рено» ехал из Тюмени, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво» в составе полуприцепа. Легковой автомобиль откинуло в кювет. Его 32-летняя пассажирка погибла, водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Водитель «Вольво» не пострадал. Водитель грузовика пояснил, что ехал в город Новосибирск. В момент аварии в прицепе было 17 тонн сборного груза, — сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России города Заречный.

ГИБДД выясняет остальные подробности аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер