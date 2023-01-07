В Барнауле продают за 4,5 миллиона рублей Audi с панорамным люком и массажными креслами

Снаружи Audi покрыта керамикой и дорогой пленкой. Фото: drom.ru
В Барнауле за 4,5 миллиона рублей продается Audi Q5 с богатым и редким оснащением. У него есть пневматическая подвеска, панорамный люк, двойное остекление, а также передние сидения с памятью и функцией массажа.
— Кроссовер оснащен предпусковым подогревателем с возможностью настройки запуска по расписанию, трехзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и ассистентом для движения в пробке. Есть штатный видео-регистратор Audi и самая последняя система активной безопасности Audi assist select. Автомобиль покрыт керамикой и обклеен в дорогую американскую пленку, — сообщает издание Tolknews.
А внутри салона есть много удобств, включая розетки и даже подстаканники с подогревом. Фото: drom.ru
Внутри кроссовера есть еще несколько удобств, например, шторки на задних окнах, подстаканник с подогревом и охлаждением, беспроводная зарядка, четыре usb-розетки и органайзер багажника.
Объявление появилось на сайте drom.ru. Владелец уверяет, что больше подобных автомобилей нет в продаже.
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