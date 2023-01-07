В Алтайском крае алабай насмерть загрыз 58-летнюю хозяйку

Алабай загрыз 58-летнюю хозяйку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Алтайском крае алабай насмерть загрыз свою хозяйку. 58-летнюю женщину пытались спасти медики, но она умерла от травм.

— Инцидент произошел на улице Боровая в Барнауле. Прибывшие медики пытались спасти женщину, но она скончалась во время реанимационных действий в автомобиле скорой помощи. У хозяйки пса было множество укусов, а также повреждена аорта, — сообщает издание Amic.ru.

Следственный комитет России по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также в следственных органах сообщили, что собака нейтрализована.

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