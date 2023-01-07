«Эх, снег-снежок, белая метелица»: новосибирцы собрались в большой хоровод на Михайловской набережной

Жители Новосибирска водят хоровод на набережной. Фото: кадр из видео.

В Новосибирске отмечают Рождество пышными народными гуляниями. Весь город собрался у сцены на Михайловской набережной в большой праздничный хоровод.

Хоровод под песню «Эх, снег-снежок, белая метелица» водили все, и взрослые, и дети. На сцене вот время шел праздничный концерт.

Проходит в это же время на набережной еще одно очень впечатляющее действо: фестиваль колокольных звонов. Рождественские колокола будут звучать весь день, а завершится все большой церемонией — цифровую снежинку передадут следующей Новогодней столице России — Суздалю.

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