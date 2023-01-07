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НовостиОбщество7 января 2023 5:00

Мэрия Новосибирска выпустила стикеры с манулом Снежинкой

Они доступны для скачивания в Telegram
Надежда РЫЖКИНА
В Telegram появились стикеры с манулом из Новосибирска. Фото: Manul_nsk.

В Telegram появились стикеры с манулом из Новосибирска. Фото: Manul_nsk.

В Telegram появились стикеры с манулом Снежинкой из Новосибирска, которые заказала разработать «Городская дирекция творческих программ».

Стикеры со Снежной бабой тоже теперь доступны для скачивания. Фото: Снежная баба Новосибирска.

Стикеры со Снежной бабой тоже теперь доступны для скачивания. Фото: Снежная баба Новосибирска.

Также появились стикеры со снежной бабой. В обоих наборах по десять стикеров. На их разработку из городского бюджета выделили почти 100 тысяч рублей.

Напомним, в середине декабря в Telegram появились стикеры «#ЯСнежинка2023», посвященные символу Новогодней столицы. В этом стикерпаке 18 «наклеек» со Снежинкой, а также анонсами предстоящих фестивалей на новогодних каникулах.

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