«Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие»: губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Рождеством

Губернатор поздравил жителей Новосибирской области с Рождеством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Рождеством Христовым.

— Этот день наполняет наши сердца теплом, обращает нас к милосердию, любви и надежде, заботе друг о друге. В этот радостный и светлый праздник желаю вам счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие, а благодатный свет Рождества озаряет ваши дома! — написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Напомним, 7 января Новосибирск отметит Рождество народными гуляниями на Михайловской набережной и фестивалем колокольного звона.

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