С 9 января в Новосибирске начнут принимать на переработку новогодние елки

После праздников елки можно не относить к мусорным контейнерам, а сдать на переработку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 января в Новосибирске начнут работать пункты переработки елок. В мэрии опубликовали список, куда можно принести новогоднее дерево после праздников:

— Елки принимают по адресам ул. Профилактическая, 73 (работает по будням с 8.00 до 17.00), ул. Малыгина, 23/2 (по будням с 8.00 до 17.00) и ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64 (по будням с 8.00 до 12.00). Эти пункты открыты с 9 по 13 января. При необходимости и большом спросе у новосибирцев возможно продление работы, — сообщили в мэрии Новосибирска.

С 13 по 29 января с 12.00 до 20.00 сдать елку на переработку в обмен на приятный бонус можно в ТЦ «МЕГА».

Кроме того, у некоторых торговых центров и парков, например, у сквера возле ГПНТБ или ТРК «Ройял Парк» будет дежурить экомобиль. Полный список мест опубликован на карте.

Перед утилизацией елки нужно снять с нее все украшения. Деревья пропустят через шредер, а полученную щепу используют в качестве подстилки для животных.

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