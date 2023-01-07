Новосибирск передаст Снежинку-символ «Новогодней столицы России» Суздалю

Церемония передачи Снежинки пройдет на Михайловской набережной. Фото: Никита МАНЬКО

7 января Новосибирск передаст Суздалю символ «Новогодней столицы России» — цифровую снежинку. Ее сделают, соединив вместе все снежинки, которые до этого создали горожане через интерактивные экраны.

— 7 января в 17.00 мэр Анатолий Локоть примет участие в торжественной церемонии закрытия проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России», в ходе которой состоится передача Новогодней Снежинки городу Суздалю. Мероприятие состоится у Домика Снежинки на Михайловской набережной, — сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, интерактивные экраны, с помощью которых можно создать свою уникальную цифровую снежинку, появились в Театральном сквере у главной елки, а также в домике Снежинки на Михайловской набережной. Летом 2022 года проходил фестиваль «Я — Снежинка», участники которого нарисовали снежинки вручную. Их рисунки объединят с цифровыми изображениями снежинок.

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