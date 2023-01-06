На трассе под Новосибирском в ДТП погибли трое человек

В жуткой аварии под Новосибирском погибли трое человек. Фото: ГИБДД НСО.

В пятницу, 6 января, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла в 18:50 на 114 километре Ленинск-Кузнецкой трассы. Водитель Hyundai Solaris схлестнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулем которого в сторону Новосибирска ехал 31-летний водитель.

Среди погибших – три пассажира «Соляриса», две девушки и парень. На вид всем было около 25 лет. Их личности пытаются установить. Водителя реанимируют в районной больнице. Также травмы получила пассажирка «Фольксвагена».

В полиции выясняют обстоятельства и причины катастрофы.

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