На трассе под Новосибирском в ДТП погибли трое человек

В жуткой аварии под Новосибирском погибли трое человек. Фото: ГИБДД НСО.
В пятницу, 6 января, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции региона.
Трагедия произошла в 18:50 на 114 километре Ленинск-Кузнецкой трассы. Водитель Hyundai Solaris схлестнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулем которого в сторону Новосибирска ехал 31-летний водитель.
Среди погибших – три пассажира «Соляриса», две девушки и парень. На вид всем было около 25 лет. Их личности пытаются установить. Водителя реанимируют в районной больнице. Также травмы получила пассажирка «Фольксвагена».
В полиции выясняют обстоятельства и причины катастрофы.
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