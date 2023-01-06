В Новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров родился детеныш

У кошачьих лемуров пополнение. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило под Новый год у кошачьих лемуров родился детеныш. Видео с новорожденным сняла новосибирский фотограф Анна Новикова.
Малютка держится за маму и пока не хочет показываться посетителям. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.
Маленький лемур катта прижимается к маминой груди, пока та добывает пропитание из кормушки-вертушки с фруктами, овощами и ягодами.
Обед лемуров. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.
Только кошачьи лемуры передвигаются преимущественно по земле, а не по ветвям, предпочитая скальные участки.
Напомним, этих зверьков постоянно видят вне вольера. Посетители пугаются, что лемуры сбегают, но в зоопарке объясняют, что это не так.
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