В Новосибирском зоопарке у кошачьих лемуров родился детеныш

У кошачьих лемуров пополнение. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило под Новый год у кошачьих лемуров родился детеныш. Видео с новорожденным сняла новосибирский фотограф Анна Новикова.

Малютка держится за маму и пока не хочет показываться посетителям. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.

Маленький лемур катта прижимается к маминой груди, пока та добывает пропитание из кормушки-вертушки с фруктами, овощами и ягодами.

Обед лемуров. Фото: стоп-кадр видео Анны Новиковой.

Только кошачьи лемуры передвигаются преимущественно по земле, а не по ветвям, предпочитая скальные участки.

Напомним, этих зверьков постоянно видят вне вольера. Посетители пугаются, что лемуры сбегают, но в зоопарке объясняют, что это не так.

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