Новосибирцев в Рождество 7 января ждет снег и температурные качели

В Рождество погода порадует новосибирцев теплом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области в субботу, 7 января, температура поднимется от ночных – 29 до дневных – 3 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Рождество выдастся теплым и снежным: метель ожидают во второй половине дня, а схваченные ночными морозами дороги подтают. В некоторых районах региона скорость юго-западного ветра будет достигать 17 метров в секунду.
К вечеру воскресенья синоптики прогнозируют еще большее потепление до плюсовой температуры и мокрый снег с дождем.
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