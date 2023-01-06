В Новосибирске руку женщины-пекаря затянуло в тестомес

Спасатели вытащили руку женщины, застрявшую в тестомесе. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске у 48-летней сотрудницы хлебопекарного производства на улице Обской рука застряла по локоть в большой машине, которая замешивает тесто. Ее устройство похоже на миксер или комбайн.

Инцидент произошел днём 4 января. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

По указанному адресу уже работала бригада врачей скорой помощи. Спасатели частично разобрали тестомес и помогли врачам освободить конечность. Женщине не дали посмотреть на свою посиневшую руку, ее тут же закрыли бинтами.

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