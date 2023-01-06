В Новосибирске спасли четверых мужчин, застрявших на льду под Октябрьским мостом

В Новосибирске группу молодых людей спасли со льда возле Михайловской набережной. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске четверо мужчин от 26 до 30 лет застряли на льду между опорами Октябрьского моста. Инцидент произошел днем 5 января, об этом в пятницу, 6 января, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Между кромкой льда и берегом был участок воды, поэтому мужчины не могли выбраться на набережную. На разведку информации послали лодку-вездеход со спасателями.

Группу успешно эвакуировали на берег. Фото: Спасатели МАСС.

Группу успешно эвакуировали на берег, где передали полицейским. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, зачем компания решила погулять по льду.

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