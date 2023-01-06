Сибирячка спасла пса, который три недели ждал погибшего хозяина в Новосибирске

Верный пес ищет нового хозяина. Фото: Предоставлено местными жителями

Новосибирцы спасли собаку, которая три недели ждала погибшего хозяина на Затулинке. Пожилой мужчина умер 19 декабря, а его пес по кличке Бобка остался во дворе съемного дома в СНТ «Рабис». Родственники не могут забрать местного «хатико» и грозят усыпить пса.

– Бобка – молодой пес, дворняжка с примесью овчарки, остался один. Ночами во дворе стал скулить. Соседи рассказали председателю, и он написал в общий чат СНТ. Я не знала эту семью, но решила помочь, стала подкармливать Боба, постелила тряпки. Сама забрать не смогла: у меня три кота и пятилетний пес-охранник, – рассказала КП-Новосибирск женщина, которая взяла Бобку на временную передержку.

Добродушный пес в возрасте полутора лет с задатками отличного охранника оказался не нужен родственникам умершего хозяина.

– Родственники говорят, что новый арендодатель запретил им заводить животных, во что мне верится с трудом. Они сразу с собакой обращались неважно: у Бобки с лета больной глаз, его никто не лечил. Говорили, что хотят усыпить пса, – призналась соседка.

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