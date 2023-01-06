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НовостиОбщество6 января 2023 9:34

Новосибирскую автостопщицу с 5-месячным ребенком заметили в Самаре

Мать и младенца отправили в центр социальной реабилитации
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирскую автостопщицу с ребенком нашли в Самаре.

Новосибирскую автостопщицу с ребенком нашли в Самаре.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Самаре на автозаправке обнаружили жительницу Новосибирской области, которая отправилась путешествовать автостопом по России с пятимесячным младенцем. Ее заметили вечером 5 января сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

– Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы еще осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьей, – рассказала детский омбудсмен.

Надежда Болтенко связалась с уполномоченным из Самарской области, после чего маму и ребенка поместили в центр социальной реабилитации.

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