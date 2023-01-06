Следователи начали проверку по уголовной статье после возвращения самолета Новосибирск – Таиланд

Следователи проводят проверку по уголовной статье после возвращения самолета Новосибирск - Таиланд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи начали проверку после того, как 6 января самолет, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево. Уже в воздухе обнаружили повреждение остекления кабины пилотов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Самолет должен был уже давно приземлиться на Утапао, маленьком военном аэродроме в Паттайе. Напомним, регистрация на рейс началась в 22:00 накануне, 5 января. Более 260 пассажиров вылетели в 2 часа ночи, но вернулись в аэропорт Толмачево уже в 7 утра после обнаружения неисправности.

После этого запасным рейсом туристов отправили только в 14:30. По факту возвращения самолета проводится доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. Ответственным лицам авиакомпании Azur Air может грозить до двух лет лишения свободы.

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