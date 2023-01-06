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НовостиОбщество6 января 2023 8:47

В Новосибирске для нового ЛДС ищут службу клининга и дворников за 36 миллионов рублей

Подрядчика выберут в конце января
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ищут клининговую службу для уборки ледовой арены. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске ищут клининговую службу для уборки ледовой арены. Фото: правительство НСО.

«Новосибирск-арена» объявила аукцион на поиск подрядчика для уборки помещений нового ЛДС и прилегающей территории. Начальная цена контракта составляет 36 миллионов рублей. Об этом сообщает Infopro54.

Клининговой службе нужно будет ежедневно убирать помещения общей площадью около 57,5 тысяч квадратных метров. Отдельное внимание просят уделить ресторану и банкетному залу ледового дворца. Дополнительно следует убирать места общего пользования, туалеты и трибуны в дни мероприятий.

В парке «Арена» летом придется включать полив газонов и проходиться со спецтехникой по всем дорожкам. Зимой нужно убирать снег с площади парка и вывозить его.

Кроме того, в списке услуг есть мойка фасадов и витражей изнутри и снаружи.

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