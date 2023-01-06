В Новосибирске 16-летний подросток угнал иномарку у бабушки и попал в аварию

16-летний подросток угнал авто у бабушки.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Калининском районе жительница Новосибирска заявила в полицию после того, как у нее угнали Hyundai Solaris. Угонщика нашли, им оказался 16-летний неродной внук потерпевшей – сын заявительницы живет с матерью подростка.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел ночью 5 января на улице Олеко Дундича.
Автомобиль нашли неподалеку, на улице Республиканской. Оказалось, что подросток без разрешения взял дома ключи и поехал кататься. Однако не справился с управлением и врезался в столб. Парень бросил машину на месте ДТП и вернулся домой, а бабушка пошла в полицию.
В отношении парня завели уголовное дело по статье об угоне. Внуку грозит до 5 лет лишения свободы.
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