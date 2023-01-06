Глава района в Новосибирской области договорился о сотрудничестве с отрядом «Вега»

Глава района в Новосибирской области договорился о сотрудничестве с командиром элитного батальона. Фото: Администрация Мошковского района.
Глава Мошковского района Сергей Субботин встретился с командиром «Веги», вице-спикером Заксобрания Андреем Панферовым, и другими членами отряда, чтобы обсудить условия сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Глава района и командир именного добровольческого отряда встретились с производителями военного обмундирования и договорились о поддержке бойцов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, сколько бойцов из элитного отряда «Вега» уже отправились в зону проведения спецоперации.
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