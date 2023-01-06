Международная федерация хоккея обсудит проведение МЧМ в Новосибирске

Федерация хоккея рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске. Фото: Правительство НСО.
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о вероятности проведения Молодежного чемпионата мира в Новосибирске. Об этом в соцсетях сообщил журналист The Athletic Скотт Уилер.
– Конгресс решит на следующей встрече, будет ли возможно организовать [МЧМ] с ними снова, – привел журналист слова Люка Тардифа.
Напомним, новый ЛДС в Новосибирске строили специально для проведения МЧМ, однако Россию отстранили от участия в связи со спецоперацией.
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