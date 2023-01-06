В Новосибирске прогнозируют понижение температуры перед Рождеством

В Новосибирске похолодает к Рождеству. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 6 января, в Новосибирске в течение дня будет снижаться температура. Об этом сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре. Если накануне вечером столбик термометра показывал около – 5, то к 7 января отметка опустится ниже примерно на десяток градусов.

– Температура воздуха - 10, - 12 градусов, ожидается понижение, – предупреждают синоптики.

К утру Рождества может похолодать до - 17 градусов. На дорогах гололедица и снежные заносы.

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