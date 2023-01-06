Под Новосибирском автобус с работниками разреза съехал в канаву

Работники разреза пострадали в аварии в Искитимском районе. Фото: АСТ-54.

В Искитимском районе под Новосибирском съехал в кювет автобус со специалистами по добыче ископаемых. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».

По словам подписчиков паблика, ДТП произошло накануне вечером. Автобус с работниками разреза «Восточный» вылетел в дренажную канаву на технологической дороге около деревни Харино.

После аварии помощь потребовалась 6 работникам разреза. Фото: ГИБДД НСО.

Как утверждают очевидцы, в аварии пострадали 11 человек. В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области уточнили, что за медицинской помощью обратились 6 работников разреза.

Причиной аварии мог стать обильный снегопад, который продолжается все новогодние праздники.

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