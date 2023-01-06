Жители Новосибирска пожаловались на исчезновение канализационных люков на улице Громова

Исчезли люки на Громова. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

В Новосибирске исчезли канализационные люки возле остановки «Улица Громова» в Кировском районе. Колодцы не закрыты и ничем не огорожены. Об опасности сообщил в КП-Новосибирск местный житель. Место находится менее чем в километре от районной администрации.

– Колодцы без крышек на улице Громова. Поворот на улицу Зорге, по транспорту, с правой стороны, – рассказал читатель КП-Новосибирск.

Бывший в употреблении чугунный люк при перепродаже из рук в руки стоит примерно 5 тысяч рублей. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что пункты приема металла больше не принимают люки, потому что они могут оказаться ворованными.

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