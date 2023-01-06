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НовостиОбщество6 января 2023 2:00

Новосибирский аэропорт Толмачево за год установил рекорд в 7 миллионов пассажиров

Подарки получил ребенок, летевший в Москву
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Аэропорт Толмачево поставил новый рекорд.

Аэропорт Толмачево поставил новый рекорд.

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске аэропорт Толмачево за 2022 год обслужил 7 миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рекорд поставил ребенок, который летел с родителями в Москву. Ему вручили сертификат на перелет, обслуживание в VIP-зале и сувениры, а также подарки от партнеров.

Семимиллионным пассажиром стал ребенок. Фото: Новосибирский аэропорт Толмачево.

Семимиллионным пассажиром стал ребенок. Фото: Новосибирский аэропорт Толмачево.

Такие рекорды Толмачево ставит не первый год. В 2021 году праздновали достижение пассажиропотока в 6,76 миллиона человек.

– Аэропорт занимает 5-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя, – рассказали в пресс-службе.

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