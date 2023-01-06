К Рождеству похолодает: 6 января на Новосибирск снова обрушатся снегопады

В Новосибирске немного похолодает.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Накануне Рождества с погодой сибирякам не особо повезет: 6 января на Новосибирск снова обрушатся снегопады. Такой прогноз дали новосибирские синоптики.
- Днем немного похолодает по сравнению с четвергом - до минус 6 - минус 8 градусов. Ночью будет минус 9 - минус 11 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.
В области днем столбик термометра опустится до минус 14 градусов (в некоторых районах - до минус 19 градусов), ночью похолодает до минус 24 градусов.
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