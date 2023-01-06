Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 января 2023 0:00

К Рождеству похолодает: 6 января на Новосибирск снова обрушатся снегопады

6 января на Новосибирск снова обрушатся снегопады
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
В Новосибирске немного похолодает.

В Новосибирске немного похолодает.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Накануне Рождества с погодой сибирякам не особо повезет: 6 января на Новосибирск снова обрушатся снегопады. Такой прогноз дали новосибирские синоптики.

- Днем немного похолодает по сравнению с четвергом - до минус 6 - минус 8 градусов. Ночью будет минус 9 - минус 11 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В области днем столбик термометра опустится до минус 14 градусов (в некоторых районах - до минус 19 градусов), ночью похолодает до минус 24 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер