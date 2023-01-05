В Новосибирской области почти 800 машин очищают региональные трассы от снега

Техника работает и на городских дорогах, и на региональных трассах.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
На очистки трасс в Новосибирской области за прошедшие сутки вышли 798 единиц техники: об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.
- Согласно нормативу, по окончании снегопада в течение пяти часов покрытие должно быть полностью очищено. Во время снегопада не допускается слой рыхлого снега более 2 сантиметров, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Всего в области есть 1027 машин, которые при необходимости могут быть задействованы для уборки снега. Кроме того, заготовлено 180 тысяч тонн противогололедной смеси.
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