«Сибирь» обыграла омский «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

Новосибирские хоккеисты одолели соперника. Фото: ХК «Сибирь».

У новосибирских любителей хоккея есть повод порадоваться: хоккеисты «Сибирь» обыграли омский «Авангард» в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервали беспроигрышную серию соперника (омичи побеждали до этого в 7 матчах подряд).

Ворота «Сибири» защищал Антон Красоткин, отразивший 36 бросков соперника. Всего лишь раз омичи смогли поразить его ворота, а вот новосибирцы забили сопернику три гола и победили.

- Против нас играла очень сильная команда. И мы старались играть плотно и жестко. Если соперника не трогать, они так разгуляются… Проигрываем вбрасывания? Работаем, работаем над этим. Не считаю, что мы сегодня этот компонент провалили, - считает главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

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