В Новосибирске 68 дворов отремонтируют за 302,6 миллиона рублей

Новосибирские дворы станут еще уютнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошие новости для новосибирцев: в 2023 году в столице Сибири отремонтируют 68 дворов: об этом сообщает издание РБК. На эти цели будет выделено 302,62 миллиона рублей.

Работы будут вестись по программе «Формирование современной городской среды». Во дворах отремонтируют проезды, сделают освещение, установят урны и скамейки.

Если собственники квартир в доме захотят расширить этот список, то они должны будут софинансировать дополнительные работы: к примеру, оборудувание детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, ремонт лестниц. Жильцам нужно будет оплатить 20% от стоимости работ.

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