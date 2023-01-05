В Новосибирске следователи начали проверку после пожара, где мальчик выпрыгнул из квартиры

Мальчик чудом спасся.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирские следователи начали проверку после пожарра, в котором чудом спасся 10-летний мальчик. Напомним, ЧП произошло в высотке на Бориса Богаткова, 177. 10-летний мальчик был один дома, когда на кухне что-то загорелось на плите. Ребенок выпрыгнул из окна с 4 этажа: его поймали в плед подростки, которые старше всего на 3 года.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося ЧП:
- По предварительным данным, в квартире произошло возгорание, а ребенок находился без присмотра взрослых, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Ребенок сейчас находится в больнице (подробнее).
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