Проект «УАЗ на Донбасс»: новосибирцы приближают победу вместе

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В октябре ушедшего года луганские волонтеры уже получили два УАЗа, купленные и модернизированные на средства Сергея Шилова и его товарищей. Побывав в зоне СВО, зампред Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» понял, что проект нужно делать постоянным, и объявил сбор средств на покупку автомобилей на сайте благотворительного фонда «Евразийский путь».

Свой внедорожник для очередного этапа проекта предоставил глава р. п. Линево Дмитрий Грушевой. УАЗ прошел техобслуживание и модернизацию в Первой внедорожной поликлинике и 4 января отправился в новые регионы нашей страны. Сергей Шилов и Дмитрий Грушевой взялись лично перегнать машину в Луганск.

Для того чтобы УАЗ совершил рейс с максимальной пользой, его доверху наполнили гуманитарным грузом - полевыми печками, теплыми вещами, медикаментами, детскими письмами к защитникам Родины и т. п. Неоценимую помощь в формировании груза оказало региональное отделение Союза отцов России во главе с Сергеем Майоровым.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Свою часть посылок для зоны СВО собрали местные отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ», депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко, гендиректор Фонда поддержки социальных инициатив «ЕДИНСТВО» Виктория Шестакова и руководитель областного Центра защиты прав граждан Алексей Надежкин.

Проводить патриотов к зданию МВЦ «Новосибирск Экспоцентр» ранним утром 4 января приехали порядка 30 социалистов и членов регионального отделения Союза отцов с флагами России, политических и общественных организаций, а также корреспонденты нескольких региональных СМИ. Под марш «Прощание славянки» они пожелали Сергею Шилову и Дмитрию Грушевому доброго пути.

Не обошлось и без форс-мажоров. Единой автоколонной с УАЗом в Донбасс должна была отправиться бронированная «Газель», также наполненная гуманитарной помощью. Однако вследствие технической неисправности, обнаруженной в день выезда, броневику придется задержаться в Новосибирске еще на несколько дней. Как только поломку устранят, члены регионального отделения Союза отцов России Сергей Майоров, Дмитрий Костенко и Сергей Петров отправятся на этой «Газели» в Донбасс, где передадут машину в одно из новосибирских подразделений Росгвардии. Задержка в каком-то смысле пойдет проекту на пользу, так как в броневик успеют догрузить бинокли и некоторые другие позиции специального снаряжения для участников СВО.