В Новосибирске полиция начала проверку после обнаружения трупа, с которым бродяга жил в одной квартире

Бродяга находился в одной квартире с трупом. Фото: Моя Первомайка // "ВКонтакте".

Полиция рассказала подробности об обнаружении трупа, с которым бродяга жил в одной квартире в доме на Одоевского 1/10. Напомним, первыми забили тревогу соседи из-за сильного запаха из квартиры. Несколько дней они не могли туда попасть, а когда дверь им открыл бродяга, обнаружили там труп. Соседи и вызвали полицию.

- Сообщение поступило 2 января, на место выехала следственно-оперативная группа полиции, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - В одной из квартир был обнаружен мертвый 62-летний мужчина. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не было.

Сейчас полиция проводит проверку, а судмедэксперты выясняют причины смерти мужчины.

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