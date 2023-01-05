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НовостиОбщество5 января 2023 5:20

УАЗ с гуманитарным грузом отправился из Новосибирска на Донбасс

Его предоставил глава поселка Линево
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
На УАЗе доставят гуманитарный груз бойцам. Фото: «Навигатор».

На УАЗе доставят гуманитарный груз бойцам. Фото: «Навигатор».

УАЗ, предоставленный главой рабочего поселка Линево Дмитрием Грушевым, отправился на Донбасс. Об этом сообщило издание «Навигатор».

Машину Дмитрия Грушевого специально модернизировали и подготовили к езде в зоне СВО, и чиновник сам взялся доехать на ней на Донбасс.

Глава поселка доставит бойцам не только сам УАЗ, но и гуманитарную помощь, которую он везет в машине. Дмитрий Грушевой снабдит участников спецоперации полевыми печками, тёплыми вещами, медикаментами. А еще привезет участникам спецоперации трогательные письма от детей.