В Новосибирской области суд арестовал и.о. главы Краснозерского района

Так дом выглядит на фото, но на деде жить в нем невозможно. Фото: администрация Краснозерского района.

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения и.о. главы Краснозерского района Сергею Блинову. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, Сергея Блинова обвиняют в том, что летом 2022 года администрация Краснозерского района приобрела для многодетной семьи дом, непригодный для жизни. Там были обнаружены многочисленные дефекты и требовался капитальный ремонт, но чиновники все же купили здание на 5,7 миллионов рублей. Проблемы обнаружились, когда туда заселилась мать с 8 детьми: она и обратилась с жалобой в прокуратуру.

- Под стражей Блинов будет до 28 февраля, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

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