Снежно и ветренно: в Новосибирске 5 января потеплеет до -3 градусов

В Новосибирске 5 января потеплеет до -3 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 января в Новосибирске будет ветреная и снежная погода. В городе днем потеплеет до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– В Новосибирске будет облачно с прояснениями, временами небольшой, днем местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха -3…-5 градусов, – сообщают метеорологи.

«Яндекс Погода» обещает – 5 градусов и снег целый день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер