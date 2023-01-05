Снежно и ветренно: в Новосибирске 5 января потеплеет до -3 градусов

В Новосибирске 5 января потеплеет до -3 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
5 января в Новосибирске будет ветреная и снежная погода. В городе днем потеплеет до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
– В Новосибирске будет облачно с прояснениями, временами небольшой, днем местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха -3…-5 градусов, – сообщают метеорологи.
«Яндекс Погода» обещает – 5 градусов и снег целый день.
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