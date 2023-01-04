В Новосибирске за 4 года вдвое выросли цены на квартиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вдвое взлетели цены на квартиры за последние 4 года. Об этом сообщили специалисты агентства недвижимости «КВАДРОТЕКА».

– Более 100 тысяч сегодня стоит метр в готовом жилье, в новостройках – в среднем свыше 120 тысяч, - сообщил гендиректор агентства недвижимости Владимир Голованов.

По его словам, цены преодолели «психологический барьер», перевалил за сотню тысяч.

Как уточнил аналитик рынка недвижимости и директор по маркетингу АН «КВАДРОТЕКА», за год цены увеличились на 13 %. А с января 2020 по декабрь 2022 цена квадрата на рынке вторичной недвижимости взлетела на 48%. На рынке новостроек рост за этот период еще более выраженный – со 109 до 128 тысяч.

Эксперты отметили, что средства, которые люди вкладывают в недвижимость, своей стоимости не теряют.

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