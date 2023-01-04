В Новосибирске к выходным придет потепление после резкого похолодания. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске на выходных потеплеет до -3 градусов. Об этом сообщают погодные сайты. Перед потеплением синоптики прогнозируют холод до -15 градусов.

По информации «Яндекс Погода», ночью пятницы, 6 января, будет -15. В субботу, 7 января, днем ожидается -6, а в воскресенье, 8 января, в городе будет -3 градуса. В понедельник 9 января синоптики прогнозируют -1, а ночью резкое похолодание до -20 градусов.

Специалист Gismeteo обещают, что в воскресенье, 8 января, в Новосибирске потеплеет до 0 градусов. А со вторника, 10 января, метеорологи обещают похолодание до -22 градусов.

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