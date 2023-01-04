Новосибирцы напуганы огромной снежной глыбой, свисающей с крыши дома на площади Калинина

Люди переживают, что снегом придавит кого-то из прохожих. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирска пожаловались на огромную снежную глыбу, свисающую с крыши многоквартирного дома. Они написали о проблеме в соцсети.

– На площади Калинина, с крыши дома Красный проспект 157, свисает огромная снежная глыба. В этом месте проходит большой поток людей, – говорится в сообщении группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что нависшая глыба в любой момент может рухнуть на прохожих. Опасное место, судя по видео, ничем не огорожено.

Ранее в мэрии предупреждали об опасности схода наледи и снега с кровель. Власти призывали ответственных лиц убрать снег с крыш и козырьков балконов, а также огородить опасные места сигнальными лентами.

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