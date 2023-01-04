На 12,5 часов задержали рейс из Киргизии в Новосибирск.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прилёт рейса из Киргизии в Новосибирск задержали на 12 с половиной часов. Данные об этом отражены в онлайн-табло Толмачево. Прибыть в Новосибирск самолет из киргизского города Ош должен был в ночь на 4 января, в 02:10.
В итоге время полета перенесли: рейс приземлился в Новосибирске в 14:35. В пресс-службах Толмачево и авиакомпании S7 пока не объяснили, в чем причина длительной задержки.
Ранее КП-Новосибирск писала что самолет из Челябинска в Новосибирск задержали на 5 часов. Причина – плохие погодные условия.
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