На 12,5 часов задержали рейс из Киргизии в Новосибирск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прилёт рейса из Киргизии в Новосибирск задержали на 12 с половиной часов. Данные об этом отражены в онлайн-табло Толмачево. Прибыть в Новосибирск самолет из киргизского города Ош должен был в ночь на 4 января, в 02:10.

В итоге время полета перенесли: рейс приземлился в Новосибирске в 14:35. В пресс-службах Толмачево и авиакомпании S7 пока не объяснили, в чем причина длительной задержки.

Ранее КП-Новосибирск писала что самолет из Челябинска в Новосибирск задержали на 5 часов. Причина – плохие погодные условия.

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