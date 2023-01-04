«Неделю отходила»: у жительницы Новосибирска отломались четыре ногтя после маникюра за 2400 рублей

У жительницы Новосибирска отломались четыре ногтя после маникюра за 2400 рублей. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска пожаловалась на ужасный маникюр, который ей сделали в салоне на улице Ватутина. Сибирячка заплатила за процедуру 2400 рублей. Однако ногти радовали ее не долго.

– Делала наращивание 23 декабря. 31-го отломились 4 ногтя. Вот с такими руками я встречала Новый год. Круто, правда? 2400 рублей за неделю носки, – написала возмущенная клиентка на «Флампе».

По словам девушки, представители салона сначала вышли с ней на связь и предложили исправить позорное наращивание. Однако затем, видимо, передумали и просто заблокировали недовольную клиентку.

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