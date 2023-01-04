Под Новосибирском женщине с ребенком продали заплесневелую сосиску в тесте. Фото: предоставлено Татьяной.

Жительница Кольцово под Новосибирском пожаловалась на супермаркет на Никольском проспекте. Там ей продали испорченную сосиску в тесте.

– Покупалось ребенку, и благо, что он попросил отдельно сосиску, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Женщина обратилась к администрации магазина. Там, по словам покупательницы, пожали плечами. Ответили, что не могут проверять качество и свежесть каждой булки.

О неприятности сибирячка рассказала в соцсетях. Там ей посоветовали обратиться на горячую линию супермаркета и оставить жалобу на просрочку.

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