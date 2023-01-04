Как в «Пункте назначения»: новосибирцев напугал грузовик, перевозивший в кузове гигантские снежные глыбы

Новосибирцев напугал грузовик, перевозивший в кузове гигантские снежные глыбы. Фото: АСТ-54".

Жителей Новосибирска смутил грузовик, перевозивший снежные глыбы. По мнению горожан, водитель делал это небезопасным способом.

– Перевозка снега в духе «Пункт назначения» замечена на улице Василия Старощука, – написали водители в группе «АСТ-54».

На фото к посту видно, что в кузове грузовика лежали огромные снежные глыбы. Водитель большегруза их ничем не прикрыл, не обезопасил от выпадения на дорогу.

– Зато будут дистанцию соблюдать, – отметили комментаторы.

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