«Ей остановили сердце»: новосибирские хирурги восстановили легочную артерию девочке с редким врожденным пороком

В Новосибирске хирурги остановили сердце девочки с редким врожденным пороком, чтобы восстановить легочную артерию. Фото: пресс-центр Мешалкина.

В Новосибирске в клинике Мешалкина прооперировали маленькую жительницу Перми. У крохи был врожденный редкий порок сердечно-сосудистой системы. По словам врачей, случай с девочкой – уникальный пример позднего выявления врожденного дефекта, который встречается не чаще одного случая на миллион детей.

Как пояснили в пресс-службе клиники Мешалкина, у малышки диагностировали аномальное отхождение легочной артерии от аорты. Из-за этого артерия не могла участвовать в доставке крови к легкому. При этом 2 года родители девочки не подозревали, что одно легкое ребенка не выполняет главную функцию.

– Задержку роста и развития ребенка связывали с другим пороком сердца – дефектом межпредсердной перегородки, выявленным в младенчестве. Именно на этапе подготовки к плановой операции по его устранению и обнаружили отсутствие легочной артерии в типичном месте, – пояснили в пресс-службе клиники.

По словам врача – сердечно-сосудистого хирурга отделения врожденных пороков сердца Алексея Войтова, развитие порока с возрастом привело бы к фатальным последствиям. Поэтому врачи решили провести поэтапную коррекцию и восстановление анатомии.

На первом этапе, в июле 2022 года, ребенку расширили с помощью стента левую легочную артерию. Через 4 месяца, когда диаметр сосуда достиг нормы по возрасту, выполнили второй этап вмешательства.

– В ходе открытой операции хирурги остановили сердце и выполнили закрытие большого дефекта межпредсердной перегородки, а затем реимплантацию (перемещение) легочной артерии с восстановлением правильной анатомии, – сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.

Ребенка уже выписали. Левочка хорошо себя чувствует: играет, активничает. Спустя полгода ее вновь ждут в Центре Мешалкина. Там врачи оценят эффективность лечения.

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